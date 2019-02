Sam Hendriks by Cambuur yn de basis tsjin Jong AZ

Neffens trainer Hake is Jonés in multyfunksjonele spiler: "Hij kan spelen van links, maar ook van rechts en zelfs als controleur". Hake is wol bliid dat de transferwindow der op sit. "We weten nu waar we de komende drie maanden aan toe zijn, maar ik kijk eerst alleen naar de wedstrijd van maandag."

Kontrakt Hake

It kontrakt fan trainer Hake rint ek ôf. Op it trainingskamp yn Spanje, begjin jannewaris, is dêr koart oer praat, neffens Hake. Der sille yn de rin fan de tiid petearen komme dy't oer it al of net ferlingjen fan it kontrakt fan Hake gean.