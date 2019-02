Suzanne Schulting wint wrâldbeker shorttrack op 1000 meter

Yn de finale yn Dresden bleau Schulting de Súd-Koreaanske Kim Ji-yoo en Zhang Chutong út Sina foar. Rianne de Vries fan Akkrum waard fjirde.

Oeral medaljes

It is in geweldich wrâldbekerseizoen foar Suzanne Schulting. Op alle yndividuele ôfstannen dêr't se yn aksje kaam, pakte se in medalje. Yn totaal behelle se fiif kear goud, twa kear sulver en ien kear brûns.