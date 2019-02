Presintator Habtamu de Hoop werom yn bertelân Etiopië

Syn uterlik is net Frysk: hy hat in donkere hûdskleur. Habtamu is berne yn Etiopië. Doe't er in pear wike âld wie, is er as fûnling foar in kafee yn Addis Abeba lein. In pear plysjeminsken hawwe de lytse poppe nei in weeshûs brocht.

Opfongen

Dêr hat er in pear wike west en doe kaam er by in ryk Etiopysk pear dat weesbern opfong en fersoarge. Doe't er acht moanne âld wie, ha Emke en Tineke de Hoop út Wommels him ophelle. Sy hawwe him fia de organisaasje Wereldkinderen adoptearre. Habtamu wit neat fan syn eftergrûn. Syn namme hat er krigen yn it weeshûs. Syn twadde namme - Emke - komt fan syn Fryske heit. Sels syn bertedatum is net bekend.