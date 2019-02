PODCAST: Merijn giet plestik te liif mei in surfplanke fan ôffal

Tinga is is biolooch en keunstner. Hy is al jierren dwaande mei it opromjen fan plestik. As kitesurfer seach er hoefolle plestik troep der yn see driuwt. Hy makke in surfboard fan ôffalplestik, en as 'Plastic Soup Surfer' fiert er aksje om it plestik ôffal te ferminderjen.

Foar in nije rige mei podcasts is ferslachjouwer Karen Bies mei Tinga it strân op gongen. Hy stiet sintraal yn de earste ôflevering yn de searje 'wrâldferbetterders'. It is de bedoeling om minsken dy't de wrâld ferbetterje wolle op regelmatige basis oan it wurd te litten.