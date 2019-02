Legionella oantroffen yn klaairomtes fan Ljouwerter sportkompleks

Neffens it sûnensynstitút RIVM kin in legionellabesmetting "heel soms" foar slimme longûntstekking soargje. Minsken kinne dêr oan deagean. Der bestiet gjin faksin tsjin legionellabesmetting. In behanneling mei antibioatika is wol mooglik.

Minsken dy't mear kâns ha om in slimme longûntstekking te krijen, binne âlderen, minsken dy't minder sûn binne, minsken dy't in minder goed ymmúnsysteem ha, en rokers.

Longûntstekiking troch legionella komt hast noait foar by minsken dy't jonger binne as 40 jier, meldt it RIVM, en de measte minsken wurde net siik as se de legionellabaktearje ynazemje.

Twa jier lyn hie it sportkompleks Wiarda ek al te krijen mei de legionella-baktearje. Doe koenen minsken dêr wikenlang net dûse.