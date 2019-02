Rekôroantal dielnimmers rydt 'mylde' winterfytsalvestêdetocht

Der dogge net allinne minsken út Nederlân mei, mar der binne ek dielnimmers út België, Dútslân, en Noarwegen. En der is ien út Australië. Al is dy neffens Lansu net spesjaal foar de alvestêdetocht nei Fryslân kaam.

Finish

De finish is dit jier by de Bonkefeart. Oare jierren wie de finish yn de Alvestêdehal. Dêr wie no de start noch wol, mar middeis is de hal net beskikber. Dan is der in oar evenemint.

Lansu fynt it net slim. "Het was altijd lastig om de sfeer er goed in te krijgen, omdat de hal zo groot is. Bij de Bonkevaart gaat dat misschien gemakkelijker." De finish fan de 'echte' Alvestêdetocht, op redens, is op de Bonkefeart.

Snits

Njonken de alvestêdetocht fan goed 200 kilometer, dy't begûn yn de Alvestêdehal yn Ljouwert, wurdt der út Snits wei ek in koarte ferzje fan de winterfytstocht riden. Dy rûte giet by sân fan de alve stêden del, en is 90 kilometer lang.