Stijn Schaars oer slotfaze: "Ik wist al: dit wordt een penalty"

"Met 3-1 is het namelijk over, maar ik ben blij dat het een penalty was", neffens Schaars. "Je hebt de VAR een keer mee en een keer tegen. Dat is hetzelfde als met de scheidsrechter."

Better as tsjin AZ

Sportklup Hearrenfean spile tsjin Vitesse better as it duel fan foarige wike tsjin AZ Alkmaar. "In de vorige wedstrijd tegen AZ speelden we anders. Dat werkte niet, we waren niet balvast en toen was die ploeg een maatje te groot. Vandaag hadden we echter meer energie en konden we het spel creëren.