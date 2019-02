LDODK behellet moaie oerwinning op DVO

Dêrnei besocht de ploech fan trainer Henk Jan Mulder mei sukses noch inkelde kearen de bal yn de koer te krijen. Oant 3-3 gie it lykwols lykop, mar dêrnei skeat LDODK foarút. Nei in kertier stie it al 11-5 troch ûnder oare in goal fan Tim Flokstra. Dêrnei kaam de ploech út Gelderlân mei 12-11 hast wer op likense hichte. By it skoft stie it 14-12.

Zwart topskoarder

Yn de twadde helte makke de tsjinstanner noch in pear moaie goals, mar ek doe joegen se it spul wat te ienfâldich út hannen. It wie úteinlik om 'e nocht. De Friezen bleaunen de sterkste. Topskoarder fan de jûn wie ynternasjonal Erwin Zwart.

LDODK stiet no op it tredde plak yn de Korfbal League.