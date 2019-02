Basketballers Aris thús te sterk foar Weert

Nei it earste kwart stie Aris op in lytse foarsprong fan 22-17. Nei in goede twadde perioade koe de ploech fan coach Tony Van Den Bosch útrinne nei 35-25.

Ek nei it skoft bleaunen de Ljouwerter basketballers skerp. Mei in tuskenstân fan 58-36 nei it tredde kwart en in goede slotfaze waard it úteinlik 72-53 foar de thúsploech.

Leiden

Takom wike sneon spilet Aris in útwedstriid yn en tsjin Leiden.