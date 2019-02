De brânwacht fan Drachten moast sneontejûn útride foar in wenningbrân. De flammen sloegen út it sliepkeamerrút fan de wenning oan 't Stap yn Drachten. Brânwachtminsken slaggen der al rap yn it fjoer út te meitsjen, mar it hûs rekke lykwols flink skansearre.