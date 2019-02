De Jong tsiende op 500 meter Hamar, alfde plak foar Smit

Reedrydster Letitia de Jong fan Feanwâlden is sneon by de wrâldbekerwedstriid yn Hamar tsiende wurden op de 500 meter. De Jong wie dêrmei de bêste Nederlânske rydster yn in tiid fan 38.30. Janine Smit fan It Hearrenfean einige op it alfde plak mei 38.48. De winst gie nei Nao Kodaira út Japan.