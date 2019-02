Sneonsfuotbal: lykspul ONS, Harkemase Boys en VV Bûtenpost ûnderút

Harkemase Boys kaam nei 26 minuten op efterstân troch in doelpunt fan Mitchel Bormann. De thúsploech slagge der mar net yn lyk te meitsjen, wêrnei't De Graaf ien minút foar de ein fan de reguliere spyltiid dien wurk makke: 0-2.

Fiif tsjindoelpunten

By Bûtenpost gie it net folle better. De ploech krige sneon leafst fiif doelpunten tsjin. It iennige doelpunt fan de Friezen kaam fan Rob Dijkstra, dy't mei in kopbal krekt foar it skoft de 3-1 notearre út in frije traap fan Robin Huisman de Jong.

Lykspul ONS

De Snitser fuotballers fan ONS pakten in punt tsjin Achilles '29. Yn Groesbeek makke Martijn Barto it earste doelpunt fan de wedstriid. Krekt nei it skoft kaam Achilles op likense hichte, mar yn de slotfaze skoarde Yumé Ramos foar ONS. Hoewol't de ploech hope op de oerwinning, makke Achilles krekt foar tiid noch lyk.