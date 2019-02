Holwert oan See: "Foar 2025 kinne we der wol mei de boat trochhinne"

"Der komt noch in soad by sjen en dat is in ûnwisse faktor, mar foar 2025 kinne we der wol mei de boat trochhinne", seit Marco Verbeek. It nije jildbedrach is in wichtige stap yn de finansjele plannen fan it projekt. Sa komt it trochstekken fan de dyk tichterby. Holwert oan See wol dat as it heal kin yn 2020 dwaan, mar neamt noch gjin datum. De earste faze fan it projekt moat foar 2025 oplevere wurde en de groep leit goed op skema, seit Verbeek.

Utwurking

Der moatte no fergunningen oanfrege wurde, plannen definityf makke en juridyske saken moatte fierder útsocht wurde. Yn maart wurdt it jildbedrach fan de Postcodeloterij offisjeel oerdroegen. Om dat te fieren en om de Holwerters by te praten oer de stân fan saken is elkenien sneontejûn wolkom yn it projektburo oan de Fiskwei yn Holwert.