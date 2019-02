IIshockeyhal Thialf nei twa moannen wer iepen

Foar it earst sûnt 6 desimber is de iishockeyhal op It Hearrenfean wer feilich ferklearre. De dakkonstruksje is mei stielbalken en strips ferstevige en soe it wer tsien jier úthâlde kinne moatte. Dochs is dat net de bedoeling. Freed seagen ferskate partijen foarút nei de takomst: in nije iishockeyhal mei in ekstra iisbaan foar jeugdtrainingen, leafst sa gau as mooglik.