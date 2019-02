Swarte rommel fûn yn termen fan deade seekoeten

Begjin jannewaris binne de earste sike seekoeten fia Skylge binnen brocht. Op Skylge wurde se earst stabilisearre. De lêste seekoeten binne dizze wike opfongen. De hiele groep hat neffens de opfang deselde ferskynsels. Op it stuit knappe sân seekoeten wer aardich op. Se swimme wer en poetse harren fearren. Dizze seekoeten hawwe in grutte kâns om der wer hielendal boppe-op te kommen.

De grutte fraach is hoe't de bisten siik wurden binne. "As it natuerlik is, kinne we it ôfslute. Mar ek as it gif of rommel is, wolle we dat graach witte."