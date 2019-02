Suzanne Schulting tredde op 1500 meter yn Dresden

Schulting trof yn de finale ûnder oare de Súd-Koreaanske Choi Min Jeong. Sy stiet nei fjouwer wrâldbekers earste yn it klassemint. Schulting stie twadde, al sloech Schulting twa kear de 1500 meter oer. Choi waard no lykwols fiifde. De Súd-Koreaanske Kim Ji Yoo pakte de winst foar Kim Boutin út Kanada. De earste trije sieten ticht by inoar en yn de lêste ronde besocht Schulting it noch wol, mar kaam se krekt te koart. Rianne de Vries waard achtste en lêste.

Schulting ried dit seizoen twa kear earder in 1500 meter by in wrâldbeker. Se wûn yn Calgary en waard twadde yn Kazachstan. Op de 1000 meter is se klassemintslieder. Se die trije kear mei en wûn ek trije kear. Snein stiet se, lykas Rianne de Vries, yn de kwartfinale fan de 1000 meter. De 500 meter riede Schulting en De Vries net.