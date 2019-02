Meardere partijen stappe út oerlis dat soargje moast foar profesjonele opfang fan seehûnen

Neffens Schokker is it oerlis basearre op in advys fan in wittenskiplike kommisje, dy't konkludearre hat dat je seehûnen yn prinsipe net opfange moatte.

"Dy kommisje hat alle ynformaasje dy't der is by mekoar socht, en op basis derfan in advys skreaun", seit se. "Dêr kinne je dan net omhinne. Dat der dan guon út it oerlis stappe, en in eigen privékoers farre wolle, dat is hiel spitich."

De organisaasjes dy't opstapt binne, binne wolkom om wer oan te heakjen, seit Schokker. "As se it belang fan de seehûn foar eagen ha, kin it hast net oars as dat se aanst wer meidwaan wolle. Ik hoopje dat se der noch ris oer neitinke."