Omrop TIP: Hillige boeken, fier fan hûs

Yn neifolging fan de rige 'De Joadske brulloft' oer de famylje Boers, dûkt Fryslân DOK foar de dokumintêre 'Hillige boeken, fier fan hûs' yn de rike skiednis dy't de thorarollen drage. Eyal, pakesizzer fan Barend en Mimi Boers, is universitêr dosint film en media yn Israel en makke yn it ferline ferskate dokumintêren; ûnder oare de film 'Classmates of Anne Frank'. Hy lit syn ljocht skine op dit ferhaal, mei help fan de âld-omkesizzer fan Bosma, Benno Troostwijk fan de Joadske gemeente Ljouwert en Tresoar. Mei de eagen fan no is de meast yntrigearjende fraach miskien wol, oft it weijaan fan de Ljouwerter Joadske erfenis in goede kar west hat.