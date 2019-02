Holwert oan See krijt 15 miljoen euro fan Postcode Loterij

Foar it projekt Holwert oan See soe de seedyk by Holwert takom jier trochbrutsen wurde. Sa komt it doarp wer oan see te lizzen. De earste faze bestiet út it oanlizzen fan in wetterferbining tusken de Waadsee en it doarp, it trochbrekken fan de seedyk en de oanlis fan in sâlte mar binnendyks, dy't foar in unyk stikje natuer soargje moat.

Neffens de Fûgelbeskerming is it foar it earst dat de Waadsee sa mei it achterlân ferbûn wurdt. Direkteur Fred Wouters fan de fûgelbeskermingsorganisaasje neamt it grinsferlizzend foar de minsken en foar de natuer.

"Een baanbrekende stap"

"Dit is een baanbrekende stap," seit Wouters, "niet meer vechten tegen het water, maar leven met het water. Het is iconisch: het herstelt natuur, er komt een getijdenmeer en we helpen krimp om te buigen in groei."

Mei It Fryske Gea en de Waadferiening pleitet de Fûgelbeskerming al jierren foar in natuerlike oergong tusken de Waadsee en it achterlân. "Vele mensen én duizenden vogels profiteren hiervan," seit Wouters. "Tot slot werken we met boeren samen om oplossingen voor verzilting dichterbij te brengen. Holwerd aan Zee is een grote stap voorwaarts voor mens en natuur."

Troch de dyk troch te brekken ûntstiet der in nij natuergebiet. Neffens de Fûgelbeskerming wurdt it in geliedelike oergong tusken de Waadsee en de Fryske marren. Fisken kinne dan hinne en wer swimme.