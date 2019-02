Froulju Hearrenfean ferlieze, en pleatse harren net foar de kampioenspoule

Kânsleaze earste helte

Yn de earste helte hie it team fan coach Roeland ter Berge net soad yn te bringen. Yn de njoggende minút kaam Den Haach op foarsprong troch in goal fan Pia Rijsdijk. Op it momint dat Hearrenfean oansette wie it dochs wer Den Haach dy't troch in rake penalty fan Victoria Pelova op 2-0. Krekt foar it skoft makke Romy Speelman ek noch de 3-0.

Yn de twadde helte liket it der eefkes op of komt Hearrenfean werom yn de wedstriid, nei in goal fan Fenna Kalma. Mar Chasity Grant makket úteinlik de 4-1, en set dêrmei de einstân op it skoareboerd.