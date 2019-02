Filmmaraton oer Alvestêdetocht yn Tresoar

It Frysk filmargyf hat in seleksje makke út ferskate Alvestêdefilms. It âldste materiaal komt út 1917 en is opnaam yn Harns, Frjentsjer, Hylpen en Snits. Sporthistoarikus Jurryt van de Vooren sil kommentaar jaan by de bylden.

De filmmaraton wurdt om 10 oere moarns en om 16:00 oere middeis útstjoerd. Minsken ha fergees tagong én der is snert en poeiermolke.