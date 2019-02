Wedstriid fan de Wike: "Donkerbroek is ek gjin wonderploech"

"Wy moatte de romtes lyts hâlde"

It is kâld by de training fan Sport Vereent. It fjild op sportpark Lunia leit der op ferskate plakken spikerhurd by. Mar njoggen spilers ha de muoite naam om in oerke del te kommen. By elke skreau komme der neist wurden ek lytse kondinswolkjes mei nei bûten. It binne net de bêste omstannichheden foar in training yn de oanrin nei in útwedstriid by de koprinner.

Trainer Jan de Wolff sjocht ta, en sa no en dan komt er mei oanwizingen foar syn ploech. Nettsjinsteande it feit dat Donkerbroek 29 punten mear hat as syn eigen ploech, is hy net bepaald ûnder de yndruk fan de tsjinstanner: "Donkerbroek is ek gjin wonderploech. Oars hiene sy ek net yn de fiifde klasse spile. En ferline jier binne se degradearre."

Neffens De Wolff hat syn ploech in kâns, mar dan moat der wol goed ferdigene wurde. "As wy de romten lyts hâlde kinne, dan is it foar Donkerbroek hiel lestich om der trochhinne te kommen. En dan moatte wy it sjen litte op de counter."