Frans Kloosterman foardroegen as nije foarsitter BFVW

Bewust frijwilliger

Kloosterman is plysjeman, en wurket oan de oanpak fan saneamde 'ondermijnende kriminaliteit' yn Noard Nederlân. Hy kiest der bewust foar om him njonken syn betelle baan ek yn te setten as frijwilliger. "Ik begryp dat it foarsitterskip fan 'e BFVW in stevige frijwilligersfunksje is, mei in behoarlik berop op myn tiid en fleksibiliteit. Mar dat ha ik der graach foar oer. Ik ha der in hiel soad sin oan!" sa seit Frans Kloosterman.