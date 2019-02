Gjin stakings metaalwurkers kommende moandei

De al oankundige staking fan metaalwurkers yn Fryslân giet moandei net troch. De ferskate fakbûnen hawwe in prinsipeakkoard ûndertekene foar de cao Metaalelektra (grutmetaal) mei wurkjouwersorganisaasje FME. Hjirmei komt foarearst in ein oan moannelange stakingen troch it folsleine lân.