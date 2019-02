Harry van der Molen: "Ofslútdyk hat foar minister gjin prioriteit"

It duorret te lang

No't der in akút probleem is hat de minister maatregels naam. Mar Van der Molen is der hiel min oer te sprekken dat it noch wol oardel oant twa jier duorje kin foar't der in oplossing is foar de problemen en de feilichheid garandearre wurde kin.

Dat de provinsje Fryslân net op de hichte wie fan de problemen is foar Van der Molen ek net te begripen. De Ofslútdyk is in Ryksdyk, mar by dizze problemen hear je neffens Van der Molen je partners, lykas de provinsje, yn te ljochtsjen.