Sam Hendriks bliid mei Cambuur: "Club gaf me het beste gevoel"

It duorre oant 20.00 oere tongersdeitejûn foardat de tydlike oerstap fan Hendriks definityf makke waard. Dat hat te krijen mei dat de spits earst net fuort mocht fan syn Belgyske klup. "Aan het begin van de transferperiode mocht ik niet verhuurd worden. In de laatste week was het zo uitzichtloos, dat ik verhuurd mocht worden. Gelukkig is het nog rond gekomen", fertelt Hendriks nei syn earste training. "Ik ben blij dat ik hier ben. Het is lekker om weer in Nederland op het veld te staan."

Cambuur wie net de iennige klup dy't belangstelling hie foar Hendriks. Ek Almere City hat om tafel sitten mei de Doetinchemmer. Dochs foel syn kar op de Ljouwerters. "Cambuur gaf me vanaf het begin het beste gevoel. Dat heeft me hier gebracht. Ik vind het mooi om voor dit publiek te spelen. En Cambuur is een voetballende ploeg, dat ligt me ook. We gaan voor de play-offs!"