'Mijn Tafel' yn Snits moat ferhúzje of slute

It gebou oan de Oppenhuizerweg dêr't se no sit wie earder in showroom foar motors en scooters en kostet ûngefear de helte fan in winkel yn it sintrum. Van Steen wist net dat op har winkel gjin detailhannelsbestimming lei en begrypt dat se har hjiroer better ynformearre moatten hie. Mar se snapt net dat se sa fluch ferhúzje moat.

Takom tongersdei is der noch in petear mei wethâlder Buwalda. Van Steen hopet dat dêr in kompromis út rôlje sil.