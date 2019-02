Gjin degradaasjestress by SC Hearrenfean

Dochs hat Michel Vlap gjin lêst fan degradaasjestress. "Ik begrijp dat jullie dat denken, maar bij ons zijn er geen zorgen", sa seit Vlap. "We hebben een moeilijk programma, maar we zijn in Arnhem zeker niet kansloos."

Michel Vap as linksbûten

Hearrenfean ferlear ferline wike kânsleas mei 0-2 fan AZ. Hearrenfean hie yn dy wedstriid gjin inkelde doelpoging tusken de peallen. Omdat Arber Zeneli no yn Frankryk (Stade de Reims) fuotballet, spile Michel Vlap oan de linkerkant. Opfallend, omdat de Snitser dit seizoen mei mar leafst 8 doelpunten in soad yndruk makket as oanfallende middenfjilder. "Natuurlijk vind ik mezelf een echte "nummer 10", maar je speelt altijd in dienst van het elftal, zo simpel is het", sa seit Vlap.