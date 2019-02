Kankerferwekkend Groom-6 op fjoertoer fan Flylân

De fjoertoer stiet al sûnt ôfrûne hjerst yn de stegers. De âlde ferve moat der ôf helle wurde. Dat is earst besocht mei stoom, mar dêrmei is it net slagge alle âlde ferve der ôf te krijen. No sil der strield wurde moatte. Earder wie oan fjoertoerpachter Germ Veenstra trochjûn dat it wurk foar krysttiid fan 2018 klear wêze soe, mar no docht bliken dat it wol oant septimber duorje sil.