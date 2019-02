Tichtslykjen rekreaasjeplas Nannewiid by Aldehaske oanpakt

Der is dêrom in stichting oprjochte dy't op koarte termyn mei in plan fan oanpak komt. It is in inisjatyf fan rekreaasjeferiening fan it Nannewiid, dy't hjir al jierren dwaande is. Neffens foarsitter Jan Ykema is efterstallich ûnderhâld it grutste probleem. De plas is yn 1994 foar it lêst útbaggere, mar dêrnei is der neat mear oan ûnderhâld dien. Mei de nije stichting moat dat oanpakt wurde. De stichting is yn petear mei de gemeente, provinsje, Steatsbosbehear en oare belanghawwenden. Foar it baggerjen op himsels is gjin jild beskikber. Dêrom kiest de stichting foar in bredere oanpak om foar meardere subsydzjes yn oanmerking te kommen.

Sa wolle se oanslute by it inisjatyf Feannetië dat It Hearrenfean op de kaart sette moat as wettersportplak en by de plannen om it Tsjûkemar oan te pakken. It Nannewiid soe foar elektryske sloepen in ferbining foarmje kinne tusken It Hearrenfean en it Tsûkemar. It Nannewiid soe dêrneist ek as wetterbassin brûkt wurde kinne, mocht der wer in hjitteweach komme.