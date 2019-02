De transfermerk is ticht: hoe stean SC Hearrenfean en Cambuur der no foar?

En fierder?

"Der wie tongersdei noch sprake fan dat Yuki Kobayashi oerstappe soe nei de Deportivo La Coruna út de Spaanske kompetysje. Mar it bleau by kontakt mei de saakwaarnimmer, der is nea echt in bod kaam fan de klup. Dat koe gau de jisketonne yn. Hearrenfean woe Reece Oxford noch hiere, mar dat gie ek net troch (Oxford is no ferhierd oan Augsburg yn Dútslân, red.). Yn syn plak kaam Dresevic, in freon fan Zeneli. Sy hawwe beiden by Elfsborg spile. Hy is tige entûsjast oer Dresevic. Vaclav Cerny fan Ajax koe ek, mar hy woe leaver by de beloften fan Ajax bliuwe."

Is Hearrenfean der better op wurden?

"Dy nije jonges moatte noch wenne oan de earedifyzje. Johnsen kin goed fuotbalje, dat hat hy earder sjen litten by Hearrenfean, yn de tarieding op it seizoen yn 2017. Mar hy hat noch nea echt yn de earedifyzje spile. It is noch lestich te sizzen oft Hearrenfean better wurden is."