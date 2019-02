Keamerfragen oer boetebelied fersteuren natuer Waadsee

De PvdD wol witte yn hoefier de minister op 'e hichte is fan de hanthaveningsproblemen. Op dit stuit wurde der gjin boeten mear útdield yn de Waadsee foar it fersteuren fan de natuer. Net omdat de natuer net mear fersteurd wurdt, mar omdat de wetjouwing dy romte net jout. Ek is der in kapasiteitsprobleem.

De partij wol ek graach befestige hawwe dat de ministearjes, plysje, it Iepenbier Ministearje en de provinsje yn oerlis binne oer in oplossing, mar dat dy der noch net is.