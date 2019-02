Klaas Kielstra: der mei gjin diskusje wêze oer feiligens Ofslútdyk

Der moat neffens Kielstra in duorsume oplossing foar de takomst komme, it leafst mei oare brêgen. "Wy binne hieltyd dwaande om te sjen oft wy dy brêgen ek ferfange kinne en dit is de oanlieding om hiel skerp nei te sjen nei in oplossing. Dat moat no echt."

"As je der del ride, ha je altyd wol yn de holle: docht de brêge it wol? Dat moat net. Jo wolle bygelyks op tiid op Skiphol wêze om op it fleantúch te stappen De ferbining moat gewoan betrouber wêze."