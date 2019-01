Hieltyd mear burn-outs troch tanimmende wurkdruk: "Ynienen woe it net mear"

TNO, in Sintraal Buro foar de Statistysk, it Nederlânsk Sintrum foar Beropssykten en it Ryksynstitút ûndersykje en publisearje de Arbo-Balans mienskiplik. Alinda Talsma hie in leuke en goede, mar drokke baan. Troch in kombinaasje fan wurkdruk en swiere famylje-omstannichheden wie dat ynienen oer.