Thorsby net dizze winter noch nei Samporia

It is SC Hearrenfean net slagge om Morten Thorsby dizze winter noch te ferkeapjen oan Sampdoria. Technysk manager Gerry Hamstra hie de hoop dat de Italiaanske klup Thorsby dizze transferperioade noch oernimme woe, mar dat is net slagge. Yn Italië slút de transfermerk op 31 jannewaris om 20.00 oere.