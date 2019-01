Karim Rossi fuort by Cambuur: kontrakt wurdt ûntbûn

Der is belangstelling foar Rossi fan trije klups út de earste difyzje. De Switser mocht fan Cambuur by de klup wei, mar net earder as dat de Ljouwerters sels in nije spits hiene. Dy hawwe se no: Sam Hendriks wurdt foar in healjier hierd.

Rossi spile sûnt it seizoen 2017/2018 foar Cambuur. Dit seizoen skoarde Rossi fiif kear yn tweintich kompetysjewedstriden.

Gjin transfers mear

Mei it binnenheljen fan Hendriks en it fuortgean fan Rossi is Cambuur klear foar de twadde seizoenshelte. De Ljouwerters sille gjin nije spilers mear helje. De transfermerk slút tongersdeitenacht om tolve oere.