Motorblok yn Fries Museum moat ambachten opnij yn de belangstelling bringe

In motor mei Frysk keramyk, Marokkaansk koper en glês út Sweden

It Fryske blok wurdt makke nei foarbyld fan in Claas Jaguar-fjildhakseler. De lânboumasine is in protte yn de Fryske greiden werom te finen is. Mei Marokkaansk houtwurk, Hylper skilderwurk, Yndonesysk snijwurk, Frysk sulverwurk en Sweedsk glêswurk wurdt it in echt ynternasjonaal projekt.

Ien fan de Fryske ambachtslju dy't deroan wurkje sil, is Lies van Huet. "Ik vergelijk mijn stuk van de motor met een soort propeller of een ventilator. Ik heb geen idee wat precies de functie is van het ding", fertelt se. Lies sil it ûnderdiel fan keramyk meitsje. "Maar dan is hij nog niet klaar. Hij gaat nog naar Marokko voor koperen onderdelen en de schroef wordt gemaakt met glas uit Zweden."