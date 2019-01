Oanrydtiden ambulânsen yn Fryslân ferbettere

Súdwest-Fryslân

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân, dy't yn Fryslân ferantwurdlik is foar de ambulânsesoarch, is mei soarchfersekerder De Friesland dwaande de soarch fierder te ferbetterjen. Dan giet it ûnder oare oer Súdwest-Fryslân, want dêr wiene de oanrydtiid yn ferhâlding it faakst heger as de noarm fan in kertier.

"We hebben lang gedacht dat de 95 procentnorm in onze dunbevolkte en logistiek lastige provincie niet haalbaar was", seit De Friesland-direkteur Steven Hofenk.