Harnzer boargemaster slút loads yn ferbân mei drugssaak novimber

Yn Harns hat boargemaster Roel Sluiter in loads oan de Alde Trekwei slute litten, yn ferbân mei in oertreding fan de opiumwet. It hat te krijen mei de saak dy't yn novimber spile, doe't de plysje op ferskate plakken, wêrûnder yn Harns, ynfallen die en minsken oanhold.