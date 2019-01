Betsjinning brêgen en sluzen Ofslútdyk ûnbetrouber

Troch in flater yn de software is de betsjinning fan de brêgen en sluzen op de Ofslútdyk ûnbetrouber. Allinnich troch goed minsklik hanneljen binne der noch gjin ûngelokken bard. It ministearje is op de hichte en ûndersiket de oarsaken. It duorret mooglik oardel oant twa jier foardat de steuring ferholpen is.