Biblioteek en skoalle yn Jobbegea ûnder ien dak

Jansma is der wiis mei dat de biblioteek en de skoalle ûnder ien dak sitte, omdat Jobbegea in regio is dêr't in soad minsken in taalefterstân ha. "Op skoalle binne wy dan ek in protte mei 'rikere taal' oan de gong", fertelt er.

"Wy sjogge dat it hjir oan taalefterstân leit en dat it wurket sa't se it hjir oanpakke. Om dat nochris te ûnderstreekjen, woene we der graach efkes by stilstean", seit wethâlder Jelle Zoetendal. "Ik fyn it ek hartstikke leuk om foar te lêzen." Hy mocht de bern tongersdei foarlêze.