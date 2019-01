Advysried wol ek nukleêre wapens yn F-35

De F-35 moat krekt as de F-16 kearnwapens ôfsmite kinne. Dat seit de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) yn in advys oan it kabinet. De nukleêre taak fan de F-16's is ûnderdiel fan de NAVO-ferplichting. De F-35 sil de kommende jierren de F-16 ferfange by de loftmacht.