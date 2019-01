Yn de melkstâl dy't yn 'e brân stie, wiene noch sa'n 100 kij. De bisten steane no feilich op it lân. Ien ko is deagien, it bist glide út doe't sy de stâl besocht út te kommen. De oare 200 kij bin ek feilich.

Oer de oarsaak fan de brân is noch neat bekend.