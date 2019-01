Enkête: Wat fynsto wichtich?

Op 20 maart wurde der wer ferkiezings hâlden en dat is by útstek it momint om mei dyn stim ynfloed út te oefenjen, net allinnich op de provinsjale polityk, mar ek op de lanlike. Want yndirekt wurdt ommers ek de Earste Keamer keazen.

Wat fynsto it wichtichste ûnderwerp? Wêr moat de polityk mei foarrang wurk fan meitsje? Giet it om dyn finansjele situaasje, om it klimaat, de wenningmerk, feiligens op strjitte of mear om ymmigraasje, soarch, ûnderwiis en gean sa mar troch.

Underfinings en ferhalen

Dit is gjin opiny-ûndersyk, mar in middel om ûnderfinings en ferhalen fan minsken te ynventarisearjen en te peiljen wat der libbet.