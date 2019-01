SC Hearrenfean ferhiert Jordy Bruijn oan NEC

NEC hat gjin opsje ta keap, omdat Hearrenfean derfan út giet dat Bruijn op termyn basisspiler wurde kin. Hearrenfean hat noch in opsje it kontrakt mei in jier te ferlingen en sil ynkoarten it petear oangean mei Bruijn. "Omdat wij vertrouwen hebben in Jordy", sa seit technysk manager Gerry Hamstra de webside fan de klup. "Voor zijn ontwikkeling is het nu van belang dat hij veel minuten maakt. Dat kan bij NEC."

Bruijn komt út de jeugdoplieding fan Ajax en kaam yn 2016 nei Fryslân. Omdat hy te krijen hat mei in soad konkurrinsje op it middenfjild, kaam hy dit seizoen 11 kear yn aksje foar SC Hearrenfean.