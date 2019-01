FNV nei oername Barkmeijer: "Mensen zitten al lang thuis en willen duidelijkheid"

By Barkmeijer wurken 79 minsken en 70 útstjoerkreften. Net elkenien sil noch beskikber wêze, tinkt kurator Marco Kalmijn. "Der sil in nij team komme moatte om de werf wer op te starten. Der kinne net samar wer 50 minsken oan it wurk. De werf is yn Stroobos, it soe logysk wêze as in soad minsken út de omjouwing dêr wer in plakje krije."