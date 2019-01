Gedicht: 'Winter' fan de Dichter fan Fryslân

WINTER

Amperoan in flueske yn 'e feart of

ûnder de wolvemoanne fan 'e nacht

streekje, swetsend en swearend,

oan winter syn stamtafel de wurden

de grutte barte fan de swarte marren oer,

o, man, de iene hurder noch as de oare

yn in âld besykjen en wês earst Tiid

syn ferrifeljende fûgelknip yn 't foar.

*

Tinkend oan myn âlden en Auden, mei

snieblizzards yn de stegen fan New York

en skynsels, wrinzgjend en al dwalend

troch wytberipe hôven boppe Burchwert,

sit ik op yn in kafee by de Potmarge

en folgje, heal besopen, de flokjende

finsters dy't as eagen út in wyt en blyn

Nimmenslân wei my op te nimmen stean.

*

Der wie in fjoer dat in heit fan de redens

spatte, doe't er, hurder as it ljocht ûnder

Wâldsein (we sein' noch tsjin elkoar:

'Hee do, even kollum en burdaard, no.')

in wek yn fleach en ergens boppe Sleat

mei deselde rotgong, fjouwerjend hast,

wer foar 't ljocht skeat, o, fertel my wat,

fertel my wat, fadertje, fadertje, neare nacht.

*

Wat is wyt mear as blyn, seit it famke dat

mei de ezel op 'e rêch de romte achter

de dyk oars net skilderje wol as de tiid

dy't snie is, want wy, in ferdwinen, wy,

in lytse, ûnder it iis fuortstrikende nacht-

muzyk, sa't de taal te ferstomjen komt,

stadichwei yn dat wat him net sizze lit,

sis, it gesicht fan snie achter de dyk.

*

Dêr't winter himsels in wek ynrydt wylst

it ljocht, foarstinne ôf, smoarch en goar

oer de wiete kaaien fan de Emma strykt,

dêr hâld ik ho by in kat dy't, healdea,

oer de klinkerts yn de Gysbert leit en

tink for nothing now can ever come to

any good? oan de takomst fan myn taal,

myn Frysk yn winter syn faaie fûgelknip.