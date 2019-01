"Der falt ek noch lichte snie", seit waarman Piet Paulusma. It wurde mear buien of buikes mei snie. "Dêrnei wurdt it stadichoan drûch."

Dan komt ek de sinne derby en oerdeis is it likernôch 2 of 3 graden, mei in matige oant frij krêftige wyn. Hjirtroch fielt it kâlder oan. Yn de nacht buien mei snie en 0 of -1 graden.