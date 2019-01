Soad skea nei brân yn wenning Driezum

Yn in koart skoftke tiid stie it hûs fol reek. De bewenners koene op tiid út it hûs komme. De brânwacht fan Damwâld hie it fjoer gau ûnder kontrôle, mar koe net foarkomme dat benammen oan de binnenkant fan de wenning in soad skea ûntstie.

Mei help fan de heechwurker fan it korps Dokkum binne mei in waarmtebyldkamera bylden makke. Stichting Salvage is ynskeakele om de bewenners te stypjen by it ôfhanneljen fan de skea.