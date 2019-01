Loftmacht fiert feest mei Nederlânske dj's by offisjele oerlanging F-35

Foar miljoenen oan nije oarders

Lockheed Martin sjocht posityf nei de ynnovaasje yn Nederlân dy't se brûke kinne foar it tastel. It Nederlânske bedriuwslibben hat foar goed 300 miljoen euro ekstra oan oarders binnenhelle foar it leverjen fan ûnderdielen foar de F-35. De kontrakten dêrfoar binne woansdei ûndertekene.

Sunnery James en Ryan Marciano

De Nederlânske dj's Sunnery James en Ryan Marciano en de Luchtmachtkapel soargen foar de feestlike muzyk. Neffens Omrop Fryslân-ferslachjouwer Hayo Bootsma dy't derby wie, hie it mear wat wei fan in diskoteek as fan in seremoanje. Fierders soargen oranje cowboy-huodden foar in echte Oranjesfear.